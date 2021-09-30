🔹 ЦБ планирует дестимулировать выдачу банками долгосрочных потребительских кредитов. Среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам будут рассчитываться исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам амортизируется в течение четырех лет (сейчас — пяти лет). Это увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам, поясняют в Банке России.



🔹 Банк «Акрополь» сменил название на Яндекс Банк. Как уточнили в кредитной организации, права и обязанности банка по отношению к клиентам останутся такими же, продолжат действовать все договоры и условия обслуживания. «Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь» в середине июля, получив 100% акций банка. Лицензии «Акрополя», поясняли в «Яндексе», позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров. Подобную сделку по покупке и переименованию банка провела основательница онлайн-ретейлера WildBerries Татьяна Бакальчук.

🔹 Заморозку накопительных пенсий предложено продлить еще на год — до конца 2024 года. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Кроме того, Кабмин внес в Думу законопроект о продлении до 1 января 2025 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, размещенных во вклады в Сбербанке России в период до 20 июня 1991 года.

🔹 Мошенники стали красть деньги через Apple Pay и Google Pay: они убеждают привязать карту злоумышленника к смартфону клиента под видом «защищенного» средства платежа, а затем через банкомат зачислить туда деньги, якобы оказавшиеся под угрозой. Клиент использует банкомат с NFC-считывателем: прикладывает телефон с установленным Pay-сервисом и пополняет «защищенную» карту, но средства перечисляются мошеннику, у которого находится физическая карта. Сложность с выявлением таких мошенничеств состоит в том, что клиент фактически становится держателем карты.



🔹 Россиянам предлагают раньше оплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги — речь идет о переносе сроков. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в октябре. Установленный в настоящее время срок уплаты имущественных налогов для физлиц (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов, что приводит к неравномерной наполняемости бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, включая их дорожные фонды, и к отсутствию в течение года необходимого объема средств для исполнения обязательств, говорится в пояснительной записке.

🔹 ЦБ разрешил Мособлбанку не раскрывать информацию. Как пояснил регулятор, банк освобождается от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». ЦБ не уточняет, о какой информации идет речь, но аналитик Банки.ру пояснил, раскрытие каких данных предполагает данная статья.