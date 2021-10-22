🔹 ЦБ повысил ключевую ставку шестой раз подряд, на этот раз на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых с 25 октября. Любопытно, что все опрошенные Банки.ру аналитики ждали нового повышения ключевой ставки, но такого широкого шага не рассматривал ни один из них. С учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных, пояснил регулятор, допустив возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

🔹 В даркнете появились данные автовладельцев Москвы. Злоумышленники выставили на продажу за 800 долларов базу в 50 млн строк с данными водителей, которые были зарегистрированы в Москве и Подмосковье с 2006 по 2019 год. Бонусом к покупке предлагается файл с информацией от 2020 года. В базе содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учет.

🔹 Банки.ру запустил первый в России подкаст об инвестиционных провалах. В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.

Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/93679614'>Три шестерки и золотое дно. История серийного неудачника в инвестициях</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

🔹 Эксперты оценили уровень кредитного благополучия населения в регионах России. Лучшие показатели кредитного благополучия населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Ненецком АО, Чукотском АО и Сахалинской области. Москва оказалась в рейтинге на седьмом месте: в свободную от долгов часть зарплаты у жителей столицы «влезает» 2,79 потребительской корзины.

