🔹 СберБанк и МВД заметили тренд на захват квартир финансовыми мошенниками. Сначала мошенники крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир.

🔹 «Шокирующие предсказания» на 2022 год от Saxo Bank: революция и плюс 25 лет жизни. Главная тема прогноза на следующий год — революция. Что касается России, то глава Saxo Bank Стин Якобсен считает вполне реалистичной в 2022 году инфляцию на уровне 10—12% и прогнозирует укрепление рубля в 2022 году до 60—62 рубля за доллар. Он также назвал самые интересные сегменты для инвестиций в 2022 году.

🔹 Клиенты «Сбера» жалуются на недополучение бонусов «Спасибо». На различных форумах в Интернете появились сообщения клиентов СберБанка об отсутствии бонусов по программе лояльности банка «Спасибо». Граждане говорят о недополучении бонусов на суммы, исчисляемые тысячами рублей (при оплате один балл дает 1 рубль), в том числе по крупным покупкам, когда начисление легко отследить. Основная масса жалоб приходится на середину ноября, когда уже начался сезон распродаж и завершалась собственная бонусная акция СберБанка, приуроченная к его юбилею.

🔹 Порог подконтрольных банковских операций задумали повысить до 1 млн рублей. Согласно заключению НСФР на законопроект, призванный оптимизировать регуляторную нагрузку на участников финрынка, порог денежных операций, подлежащих обязательному контролю, не менялся с начала действия «антиотмывочного» закона в 2002 году: в результате под особое внимание попадает значительное число сделок, не соответствующих уровню общественной опасности.

🔹 Банки.ру проведет вебинар «Новый год — новый ИИС». Уже совсем скоро закончится 2021 год, остается всего месяц, чтобы успеть открыть индивидуальный инвестиционный счет и воспользоваться всеми его преимуществами. Если вы только начинаете инвестировать или еще не открыли ИИС, то этот вебинар для вас. Участие бесплатное, но количество мест ограниченно.

