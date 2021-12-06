🔹 Депозиты для малоимущих россиян банкиры предложили ограничить суммой 300 тыс. рублей. Таким образом они поддержали идею регулятора: ранее Центробанк выступил с инициативой создать специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами, а разницу с рыночной ставкой покрыть за счет прибыли кредитных организаций.



🔹 В ЦБ предложили возвращать россиянам обязательную сумму при краже со счетов. Регулятор определит сумму, которую банки должны возвращать клиентам-физлицам, ставшим жертвами мошенников, в упрощенном порядке. ЦБ намерен по максимуму учесть мнение банков по возврату средств жертвам мошенников. Глава АБР Гарегин Тосунян уже высказался, что в вопросе возврата банками средств при их краже со счетов россиян важно определить, кто является виновником — финансовая организация или клиент. Если клиент потерял деньги из-за собственной безответственности, банк не должен помогать, считает он.

🔹 Опрос: доллар подорожает до 81,6 рубля к 10 января. По результатам опроса, за курсом американской валюты сегодня следит лишь каждый четвертый россиянин. Впрочем, паниковать рано: в этом году «народный прогноз» уже ошибался относительно курса доллара больше чем на 6 рублей. В целом россияне чаще склонны переоценивать доллар: в своих прогнозах респонденты ошибались в большую сторону 18 раз из 22.



🔹 Мили, бонусы, баллы: Банки.ру изучил рынок программ лояльности без кэшбэка. Клиенты российских банков считают рублевый кэшбэк более выгодным по сравнению с баллами и милями, тем не менее программами лояльности без кэшбэка они тоже активно пользуются.

🔹 Банки дадут клиентам возможность запретить выдачу онлайн-кредитов. Меры призваны стать одним из способов защиты банковских клиентов от финансовых мошенников, которые используют методы социальной инженерии с целью кражи не только имеющихся на счетах денежных средств, но и полученных в кредит.