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17 декабря. Главное за минуту

17.12.2021 20:00
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Время прочтения: 2 минуты
17 декабря. Главное за минуту
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 ЦБ продолжил тренд на повышение ключевой ставки. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 17 декабря, принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых с 20 декабря. Таким образом, тренд на повышение ставки (а это уже седьмое подряд в этом году) продолжился. Глава ЦБ затронула темы инфляции, и инфляционных рисков, экономики, денежно-кредитной политикиа также рассказала о возможных будущих решениях Центробанка.

🔹 Сотовые операторы готовят повышение цен на 8—10%. Игроки на сотовом рынке говорят, что к этому привел аномально высокий рост потребления мобильного Интернета из-за пандемии, увеличивший издержки операторов на обслуживание сетей связи. Также среди причин отмечается увеличивающийся спрос на современные технологии, необходимость больших инвестиций в их развитие, правовые изменения в отрасли и общая экономическая ситуация.

🔹 Банк России отозвал лицензию у НКО «Премиум». НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, пояснили в Центробанке. НКО «Премиум» не является участником системы страхования вкладов.

🔹 Госдума готовит банковским клиентам новые черные списки. Депутаты готовят законопроект с поправками к «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, благодаря которому в работе подразделений комплаенс кредитных организаций появится еще одна категория сомнительных клиентов — дропперы. К ним относятся граждане и компании, на чьи счета выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков.

🔹 Fingram: десять приложений для планирования бюджета. Если каждый месяц по деньгам вы выходите в ноль вместо того, чтобы откладывать в «подушку безопасности», одалживаете у знакомых или в принципе не умеете планировать свой бюджет, значит, нужна помощь по финансовой грамотности. В новом выпуске Fingram обзор популярных приложений для учета расходов.

🔹 «Я все изучила по Instagram»: как начать инвестировать во время пандемии и стать жертвой российского IPO. Героиня нового выпуска подкаста Банки.ру для начинающих инвесторов «Это к деньгам» Зоя решила начать инвестировать после падения рынков в 2020 году, изучив тему по Instagram. Какую бумагу она дважды купила перед обвалом, как смогла получить за год прибыль по портфелю 70% и почему инвестиционный советник Игорь Файнман предложить сделать ее экспертом в подкасте?

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