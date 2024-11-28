Путин оценил ситуацию с рублем, на сколько ЦБ поднимет ключевую ставку. Главное за день

🔹 В Почта Банке объяснили, когда стоит досрочно снять деньги с вклада.

🔹 Доходы россиян за девять месяцев 2024 года в среднем выросли на 13,3%, средняя зарплата достигла 83,2 тысячи рублей.

🔹 Банк России допускает очередное повышение ключевой ставки в декабре и не исключает выхода инфляции по итогам 2024 года за границы прогноза в 8,5%, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

🔹 За оформление полиса ОСАГО новые и постоянные пользователи Банки.ру могут получить сертификаты до 2500 рублей.

🔹 Банк России поднимет ключевую ставку на заседании в декабре до 23% и будет сохранять ее на этом уровне на протяжении всего 2025 года, прогнозирует первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

🔹 Президент РФ Владимир Путин сделал заявление относительно курса российской валюты: «Поводов для паники нет».