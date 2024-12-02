Когда за доллар будут давать 200 рублей, новая схема мошенников. Главное за день

🔹 Доллар может достигнуть отметки 200 рублей в 2028–2030 годах, считает финансовый эксперт Алексей Кричевский.

🔹 Мошенники в «черную пятницу» начали массово использовать новую схему: они заманивают россиян огромными скидками на товары и рассылают в Telegram фишинговые ссылки.

🔹 Курс доллара останется на уровне чуть выше 100 рублей, спрогнозировал глава ВТБ Андрей Костин.

🔹 Сбербанк допускает повышение ключевой ставки Банком России на декабрьском заседании на 1–2 процентных пункта.

🔹 Для того чтобы накопить 1 млн рублей, жителям Чукотского, Ямало-Ненецкого округов и Магаданской области понадобится менее пяти лет — это быстрее, чем в других регионах.

🔹 Сбер запустил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за ключевой.

🔹 Ослабление рубля может привести к повышению ключевой ставки Банком России, это также отразится на темпах экономического роста.