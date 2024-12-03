Пенсии проиндексируют дважды, россиянам повысят зарплаты. Главное за день

🔹 В 2025 году пожилых россиян ждут две масштабные индексации пенсии.
🔹 Пик ставок по депозитам в России придется на предстоящую зиму, заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
🔹 Банк России может поднять ключевую ставку на следующем заседании до 23% или даже 25%, считают эксперты.
🔹 Россияне смогут забрать пенсионные накопления в 2025 году при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
🔹 ВТБ готов отказаться от розничного кредитования, в первую очередь беззалогового.
🔹 Большинство российских компаний намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2025 году.