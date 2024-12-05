Крайне рисковый сценарий для рубля, будут ли замораживать вклады. Главное за день

🔹 В Госдуме предложили выплатить по 10 тысяч рублей к Новому году семьям с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и пенсионерам.

🔹 Россиянам, которые планируют покупку жилья с помощью льготной ипотечной программы, следует оформить кредит до конца 2024 года.

🔹 Повышение курса доллара до 120 рублей в 2025 году — крайне рисковый сценарий, который в текущей ситуации не рассматривается как базовый.

🔹 Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику на фоне сохраняющейся высокой инфляции и устойчивых инфляционных ожиданий, прогнозирует заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин.

🔹 Интеграция Почта Банка и ВТБ будет происходить путем присоединения, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

🔹 Слухи о возможной заморозке банковских вкладов в России — «чушь», считает глава ВТБ Андрей Костин.