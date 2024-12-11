Компании нанимают пенсионеров, аналитики меняют прогноз по ставке. Главное за день

🔹 Доля российских компаний, которые готовы нанимать пенсионеров, в 2024 году увеличилась до 44%, еще треть готова рассматривать пенсионеров на вакансии в отдельных случаях.

🔹 Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 17,3% до 17,5%. На период с 2025 по 2027 год ожидания по ключевой ставке выросли гораздо заметнее: в 2025 году опрошенные ждут среднего значения ключевой ставки в 21,3% годовых против 18% в октябре, в 2026-м — 14,6% годовых вместо 12,5% в октябрьском прогнозе, а в 2027-м — 10,4% вместо 9% в октябре.

🔹 45% россиян считают, что покупка квартиры для сдачи в аренду — выгодный и самый стабильный способ вложения денег, выяснила Level Group. Каждый третий россиянин хотел бы не работать и жить на деньги, полученные от сдачи квартиры в аренду в Москве.

🔹 Доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам торговой сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив отметку 112 рублей.

🔹 Более половины россиян, которые имеют накопительные счета и вклады в банках, пополняют их раз в месяц, показало исследование Роскачества и «Финансы Mail». 15% участников опроса откладывают средства один раз в квартал, 8,9% — раз в полгода. 2,4% опрошенных пополняют накопительный счет каждый день.

🔹 Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в 2024 году, выяснили эксперты «Авито Работы». В январе – ноябре текущего года этим специалистам предлагали самые высокие зарплаты — 160 101 рубль в месяц за полный рабочий день.