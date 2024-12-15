Пиковый уровень ставки, аналитики значительно повышают прогнозы. Главное о ключевой ставке за неделю

🔸 В ЦБ объяснили, что будет, если сейчас снизить ключевую ставку.

🔸 Аналитики значительно повысили прогноз по ключевой ставке и инфляции.

🔸 Банк России снова поднимет ключевую ставку: когда ждать снижения.

🔸 Спрогнозирован пиковый уровень, до которого может дойти ключевая ставка.

🔸 Экономист спрогнозировал, когда ключевая ставка опустится до 13%.

🔸 Назван минимальный уровень, до которого ЦБ повысит ставку в декабре.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.