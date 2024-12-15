Пиковый уровень ставки, аналитики значительно повышают прогнозы. Главное о ключевой ставке за неделю

🔸 В ЦБ объяснили, что будет, если сейчас снизить ключевую ставку.
🔸 Аналитики значительно повысили прогноз по ключевой ставке и инфляции.
🔸 Банк России снова поднимет ключевую ставку: когда ждать снижения.
🔸 Спрогнозирован пиковый уровень, до которого может дойти ключевая ставка.
🔸 Экономист спрогнозировал, когда ключевая ставка опустится до 13%.
🔸 Назван минимальный уровень, до которого ЦБ повысит ставку в декабре.
Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.
Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев
Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «Свой вклад», Россельхозбанк
- «Добро пожаловать», Почта Банк
- «МТС Вклад», МТС Банк
* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.