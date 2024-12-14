13-я пенсия для пенсионеров и уловка с уведомлениями о посылках. Главное за день

🔹 С 1 января 2025 года некоторые терминалы могут перестать принимать карты Visa и Mastercard, говорится в рассылке клиентам Т-Банка.

🔹 Всем пенсионерам предложили ежегодно выплачивать 13-ю пенсию. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб усомнилась в идее.

🔹 Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о поступлении посылок — это уловка, чтобы собрать персональные данные и платежные реквизиты.

🔹 Укрепления рубля в 2025 году ждать не стоит, заявила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. По ее прогнозам, риски для российской валюты останутся повышенными.

🔹 Годовой бонус проще всего вложить в депозиты, считают эксперты. Ставки по вкладам сейчас на исторически максимальных значениях и позволяют обогнать инфляцию — такое происходит редко.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.