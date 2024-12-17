Ставки по вкладам обновили рекорд, на сколько вырастет МРОТ. Главное за день

🔹 ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов.

🔹 Индексация пенсий работающих пенсионеров на 7,3% только на бумаге выглядит значительной, а на деле вся прибавка «съедается» налогами.

🔹 Крупнейшие российские банки стали повышать ставки по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке.

🔹 Уровень одобрения заявок на необеспеченные кредиты и кредитные карты в ноябре упал до 22,5%.

🔹 Клиенты Сбербанка теперь могут сами установить на iPhone приложения «Сбербанк Онлайн», «СберИнвестиции» и СберKids, если они уже скачивали самостоятельно эти приложения из App Store со своего Apple ID.

🔹 Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года достигнет 22 440 рублей.

🔹 Больше всего новых возможностей для трудоустройства пенсионеров появилось в сфере клиентского сервиса, показало исследование «Авито Работы».

🔹 Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первую декаду декабря поднялась до 22,08%.