Почему ЦБ не стал повышать ставку, ждать ли снижения ставок. Главное о ключевой ставке за неделю

🔸 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

🔸 ЦБ смягчил сигнал по ключевой ставке.

🔸 «Переломный момент»: Аксаков объяснил неожиданное решение ЦБ по ставке.

🔸 ЦБ опять всех удивил: ждать ли снижения ставок по кредитам и ипотеке.

🔸 ВТБ после решения ЦБ сообщил, что ставки по вкладам достигли своего пика.

🔸 Банк России остерегается рецессии – экономист прокомментировал решение ЦБ по ставке.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.