ЦБ сохранил ключевую ставку, банки будут снижать доходность по депозитам. Главное за день

🔹 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

🔹 Экс-глава «Открытия» дал совет, куда россиянам вложить 1 млн рублей.

🔹 1 января 2025 года в 55 регионах России начнет действовать туристический налог.

🔹 Банк России смягчил сигнал по ключевой ставке: в заявлении по результатам очередного заседания отмечено, что регулятор будет оценивать целесообразность повышения показателя на ближайшем заседании.

🔹 ВТБ сообщил, что ставки по вкладам достигли своего пика.

🔹Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что скоро банки начнут снижать ставки по вкладам.