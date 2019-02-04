Вход
Фора-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

С льготным периодом Gold

Mastercard Gold — Фора-Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 19,5% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 62 дней
  • годовое обслуживание 3 000 ₽
  • Mastercard Gold — Фора-Банк
  • Visa Gold — Фора-Банк
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

3,8%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

3,8%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3,8%, мин. 300 руб.;
  • 1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3,8%, мин. 300 руб.;
  • 1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка) за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 750 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • программа "Защита путешественника" - бесплатно;
  • программа привилегий "Фора-Бонус" - скидки в торговых точках-партнерах банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 62 дня
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование и страхование путешественников
Минусы
  • льготный период только на покупки;
  • невысокая процентная ставка;
  • обязательно подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • требуется обязательно предоставление рабочего стационарного номера телефона и не менее 2-х дополнительных контактных телефонных номеров
Дата актуализации
04.02.2019 15:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С льготным периодом Gold» в 30 городах России
17 439
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 43
Банкоматы 36
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба