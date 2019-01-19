программа лояльности Урожай (подключается как дополнительная опция): начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины), авиа и ж/д билетов на все направления, аренды авто и гостиниц, а также любые товары интернет-гипермаркета Ozon.ru:

5 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по операциям оплаты товаров и услуг в категориях "Театр и кино", "Рестораны", "Такси", "Косметика и парфюмерия", "Игрушки", "АЗС";

10 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по операциям оплаты товаров и услуг в категориях "On-line игры", "Книги", "Телекоммуникации", "Музыка и фильмы", "Зоомагазин", "Аптека";

2 бонусных балла за прочие покупки и услуги;

макс. 5 000 баллов, если общая сумма баллов «Урожай» считается как: «Базовый Урожай» + «Повышенный Урожай» + «Супер Урожай», то при этом сумма баллов, рассчитанная в категориях «Повышенный Урожай» + «Супер Урожай» учитывается в размере не более 3 000 баллов, а сумма баллов, рассчитанная в категории «Базовый Урожай» учитывается в полном объеме