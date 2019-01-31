Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Platinum

Mastercard Platinum

UnionPay Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Samsung Pay / Apple Pay /Google Pay / Garmin Pay Cash Back 300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019 Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Выпуск и годовое обслуживание 0 $ Выпуск и годовое обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 300 руб.;

1%, мин. 200 руб. (0% в банкоматах банков партнеров) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 300 руб.;

1%, мин. 200 руб. за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 10 долл.;

1%, мин. 8 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 10 долл.;

1%, мин. 8 долл. за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4% (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 10 евро;

1%, мин. 8 евро (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 10 евро;

1%, мин. 8 евро за счет собственных средств Дополнительная информация плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;

СМС-информирование - бесплатно;

бесплатный выпуск карты Priority Pass Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 1 000 000 ₽ Размер кредитного лимита от 10 000 до 1 000 000 руб. (эквивалент) Размер кредитного лимита от 10 000 до 1 000 000 руб. (эквивалент) Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 20% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 20% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 20% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст для мужчин: от 22 до 60 лет

для женщин: от 22 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется при сумме лимита до 60 000 руб. подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование;

крупная сумма кредитного лимита;

льготный период распространяется на все операции;

до 60 000 руб. без подтверждения дохода Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 31.01.2019 14:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.