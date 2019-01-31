Банк Зенит, кредитная карта Все кредитные карты банка
С льготным периодом Platinum
MasterCard Platinum — Банк Зенитеще 2 карты
Основные характеристики
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back
- ставка 20% годовых
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 $
- cash back
- ставка 20% годовых
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 €
- cash back
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
- UnionPay Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Samsung Pay / Apple Pay /Google Pay / Garmin Pay
Cash Back
- 300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Выпуск и годовое обслуживание
0 $
Выпуск и годовое обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
4% (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4% (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%, мин. 300 руб.;
- 1%, мин. 200 руб. (0% в банкоматах банков партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%, мин. 300 руб.;
- 1%, мин. 200 руб. за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах банка
4% (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4% (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%, мин. 10 долл.;
- 1%, мин. 8 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%, мин. 10 долл.;
- 1%, мин. 8 долл. за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах банка
4% (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4% (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4%, мин. 10 евро;
- 1%, мин. 8 евро (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4%, мин. 10 евро;
- 1%, мин. 8 евро за счет собственных средств
Дополнительная информация
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;
- СМС-информирование - бесплатно;
- бесплатный выпуск карты Priority Pass
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 1 000 000 ₽
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 1 000 000 руб. (эквивалент)
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 1 000 000 руб. (эквивалент)
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 22 до 60 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
при сумме лимита до 60 000 руб. подтверждение дохода не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование;
- крупная сумма кредитного лимита;
- льготный период распространяется на все операции;
- до 60 000 руб. без подтверждения дохода
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
31.01.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С льготным периодом Platinum» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба