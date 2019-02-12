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Ашан
Visa Classic «Ашан» — Кредит Европа Банк
Основные характеристики
- ставка 28% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- Супермаркеты
начисление баллов за покупки по карте, которые можно обменивать на получение подарочной карты Ашан в соотношении 1 бонусный балл = 1 рубль и воспользоваться ею при оплате очередных покупок в Ашан
- 1% в Ашан, Ашан Сити и интернет-магазине Auchan.ru;
- 0,8% в любых магазинах России и за рубежом, а также в сети Интернет;
- скидки 3-5% и иные поощрения при оплате картой Ашан Visa Classic в магазинах-партнерах
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 399 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 450 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
4,9% мин. 450 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9% мин. 450 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9% мин. 450 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
- неустойка за неуплату основного долга и/или процентов - 20% годовых;
- повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 29,2% годовых;
- СМС-информирование - 75 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 500 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28%
0% по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 11 месяцев (подробнее см. сайт банка)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
3% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость годового обслуживания;
- подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.;
- бонусная программа
Минусы
- существенные санкции за пропуск платежа
Особые ограничения
- требуется 3 различных номера телефона в регионе фактического проживания - по месту жительства (иной номер стационарного/мобильного телефона), по месту работы (отдела кадров, бухгалтерии, руководства или администрации и т.д.), дополнительный телефон для контакта
Дата актуализации
12.02.2019 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Ашан» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57