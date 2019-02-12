Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Бонусы Супермаркеты начисление баллов за покупки по карте, которые можно обменивать на получение подарочной карты Ашан в соотношении 1 бонусный балл = 1 рубль и воспользоваться ею при оплате очередных покупок в Ашан 1% в Ашан, Ашан Сити и интернет-магазине Auchan.ru;

0,8% в любых магазинах России и за рубежом, а также в сети Интернет;

скидки 3-5% и иные поощрения при оплате картой Ашан Visa Classic в магазинах-партнерах Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 399 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 450 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 4,9% мин. 450 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% мин. 450 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% мин. 450 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день Дополнительная информация неустойка за неуплату основного долга и/или процентов - 20% годовых;

повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 29,2% годовых;

СМС-информирование - 75 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию Условия кредитования Размер кредитного лимита до 500 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 0% по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки от 2 до 11 месяцев (подробнее см. сайт банка) 28% Погашение кредита

3% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 200 руб. минимальный ежемесячный платеж:3% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

не требуется подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость годового обслуживания;

подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.;

бонусная программа Минусы существенные санкции за пропуск платежа Особые ограничения требуется 3 различных номера телефона в регионе фактического проживания - по месту жительства (иной номер стационарного/мобильного телефона), по месту работы (отдела кадров, бухгалтерии, руководства или администрации и т.д.), дополнительный телефон для контакта Дата актуализации 12.02.2019 15:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.