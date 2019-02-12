Обслуживание карты Тип карты

Visa Electron Unembossed Технологические особенности моментальная выдача карты

чип Бонусы Супермаркеты

Другое для владельцев карты, магазин Икеа предлагает приобрести товары по специальным ценами, а также узнавать информацию о скидках и акция до их официального начала Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 300 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям снятие наличных: до 60 000 руб. в банкоматах, до 180 000 руб. в ПВН банка в день за счет собственных средств Дополнительная информация плата за пропуск платежа - 20% годовых;

повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц Условия кредитования Размер кредитного лимита до 500 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 0% по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки - 3 месяца (подробнее см. сайт банка) 28,5% Погашение кредита

1% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 200 руб. минимальный ежемесячный платеж:1% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

косвенное подтверждение доходов

не требуется подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб. Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая плата за годовое обслуживание карты;

подтверждении дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.;

услуга "Покупка в рассрочку" Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;

существенные санкции за просрочку платежа;

получение наличных в сторонних устройствах не предусмотрено Особые ограничения требуется 3 различных номера телефона в регионе фактического проживания - по месту жительства (иной номер стационарного/мобильного телефона), по месту работы (отдела кадров, бухгалтерии, руководства или администрации и т.д.), дополнительный телефон для контакта Дата актуализации 12.02.2019 15:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.