Кредит Европа Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Ikea Family
Visa Electron «Ikea Family» — Кредит Европа Банк
Основные характеристики
- ставка 28,5% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 300 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron Unembossed
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
Бонусы
- Супермаркеты
- Другое
- для владельцев карты, магазин Икеа предлагает приобрести товары по специальным ценами, а также узнавать информацию о скидках и акция до их официального начала
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 60 000 руб. в банкоматах, до 180 000 руб. в ПВН банка в день за счет собственных средств
Дополнительная информация
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- повышенный процент на просроченную задолженность - 59,9% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 500 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
28,5%
0% по программе "Покупка в рассрочку" при приобретении товаров у партнеров банка; срок рассрочки - 3 месяца (подробнее см. сайт банка)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
1% от суммы основного долга
1% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 200 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
подтверждение дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая плата за годовое обслуживание карты;
- подтверждении дохода не требуется при сумме кредитного лимита до 350 000 руб.;
- услуга "Покупка в рассрочку"
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
- существенные санкции за просрочку платежа;
- получение наличных в сторонних устройствах не предусмотрено
Особые ограничения
- требуется 3 различных номера телефона в регионе фактического проживания - по месту жительства (иной номер стационарного/мобильного телефона), по месту работы (отдела кадров, бухгалтерии, руководства или администрации и т.д.), дополнительный телефон для контакта
Дата актуализации
12.02.2019 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Ikea Family» в 31 городе России
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Сайт
- www.crediteurope.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57