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Карта с овердрафтом Мир Премиум

системы Мир Премиальная
Мир Премиальная — Ижкомбанк
Основные характеристики
  • ставка от 19% годовых
  • льготный период до 30 дней
  • годовое обслуживание 2 500 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • Другое

при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;

  • от 0,5% до 7% на покупки;
  • минимальная сумма покупки - 300 руб.

участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3% - за счет кредитного лимита
  • 0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - свыше 300 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3% - за счет кредитного лимита
  • 0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - свыше 300 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 3% - за счет кредитного лимита
  • 0% - до 30 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 30 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 3% - за счет кредитного лимита
  • 0% - до 30 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 30 000 руб. в месяц - за счет собственных средств
Дополнительная информация
  • комиссия за СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • возможно подключение транспортного приложения "Стриж" для оплаты проезда в общественном городском транспорте
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
определяется индивидуально (от 80 до 200% от заработной платы)
Льготный период
до 30 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19% до 21%
Погашение кредита
необходимо не реже одного раза в квартал погашать полученный в рамках договора кредит в размере не менее 50% от лимита задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных баллов (при подключении СМС-информирования);
  • невысокая процентная ставка;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • непродолжительный льготный период;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита;
  • на сайте банка отсутствует информация о санкциях за просрочку;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
12.02.2019 12:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта с овердрафтом Мир Премиум» в 15 городах России
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба