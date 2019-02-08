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ОТП Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Молния

Mastercard World «Молния» — ОТП Банк
Основные характеристики
  • ставка от 27,5% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay
Cash Back
Бонусы
  • Другое

начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем конвертируются в рубли по курсу 1 бонус = 1 руб.:

  • 300 приветственных бонусов при совершении покупки от 2 000 руб. за счет кредитных средств в первые 30 дней со дня выдачи карты;
  • 1,5% от суммы безналичных покупок от 100 руб. за счет кредитных и собственных средств;
  • 3% от суммы по операциям покупок покупок у партнеров банка (список см. на сайте банка)

макс. 2 000 бонусов в месяц

Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 6,5%
6,5% годовых на остаток 5 000-200 000 руб., 0,1% годовых - в остальных случаях
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа

Снятие наличных в ПВН банка

от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа

Снятие наличных в банкоматах других банков

от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа

Снятие наличных в ПВН других банков

от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 45 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 79 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка;
  • штраф за пропуск платежа - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 27,5% до 59,9%
27,5% годовых на безналичные операции по оплате товаров и услуг (19,9% годовых устанавливается после своевременной оплаты 6 ежемесячных платежей); 49,9% годовых на иные операции, включая снятие наличных в салонах "Связной", 59,9% годовых на иные операции, включая снятие наличных в партнерской сети
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
6% от суммы задолженности
мин. 600 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 69 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • начисление процентов на остаток собственных средств;
  • бонусная программа
Минусы
  • крупная комиссия за снятие наличных;
  • высокая ставка по кредиту;
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • карту можно оформить у партнеров программы
Дата актуализации
08.02.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Молния» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба