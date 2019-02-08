Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay Cash Back Бонусы Другое начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем конвертируются в рубли по курсу 1 бонус = 1 руб.: 300 приветственных бонусов при совершении покупки от 2 000 руб. за счет кредитных средств в первые 30 дней со дня выдачи карты;

1,5% от суммы безналичных покупок от 100 руб. за счет кредитных и собственных средств;

3% от суммы по операциям покупок покупок у партнеров банка (список см. на сайте банка) макс. 2 000 бонусов в месяц Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 6,5% годовых на остаток 5 000-200 000 руб., 0,1% годовых - в остальных случаях от 0,1% до 6,5% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа Снятие наличных в ПВН банка от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа Снятие наличных в банкоматах других банков от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа Снятие наличных в ПВН других банков от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа Лимиты по операциям снятие наличных: до 45 000 руб. в день Дополнительная информация СМС-информирование - 79 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка;

штраф за пропуск платежа - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 300 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 27,5% годовых на безналичные операции по оплате товаров и услуг (19,9% годовых устанавливается после своевременной оплаты 6 ежемесячных платежей); 49,9% годовых на иные операции, включая снятие наличных в салонах "Связной", 59,9% годовых на иные операции, включая снятие наличных в партнерской сети от 27,5% до 59,9% Погашение кредита

6% от суммы задолженности мин. 600 руб. минимальный ежемесячный платеж:6% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 69 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

подтверждение дохода не требуется;

начисление процентов на остаток собственных средств;

бонусная программа Минусы крупная комиссия за снятие наличных;

высокая ставка по кредиту;

дорогое СМС-информирование Особые ограничения карту можно оформить у партнеров программы Дата актуализации 08.02.2019 16:37 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.