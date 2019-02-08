ОТП Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Молния
Mastercard World «Молния» — ОТП Банк
Основные характеристики
- ставка от 27,5% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay
Cash Back
Бонусы
- Другое
начисление бонусов за покупки по карте, которые в дальнейшем конвертируются в рубли по курсу 1 бонус = 1 руб.:
- 300 приветственных бонусов при совершении покупки от 2 000 руб. за счет кредитных средств в первые 30 дней со дня выдачи карты;
- 1,5% от суммы безналичных покупок от 100 руб. за счет кредитных и собственных средств;
- 3% от суммы по операциям покупок покупок у партнеров банка (список см. на сайте банка)
макс. 2 000 бонусов в месяц
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 6,5%
6,5% годовых на остаток 5 000-200 000 руб., 0,1% годовых - в остальных случаях
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа
Снятие наличных в ПВН банка
от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа
Снятие наличных в банкоматах других банков
от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа
Снятие наличных в ПВН других банков
от 2,99% + 290 руб. до 3,99% + 390 руб. в зависимости от тарифа
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 45 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 79 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка;
- штраф за пропуск платежа - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 27,5% до 59,9%
27,5% годовых на безналичные операции по оплате товаров и услуг (19,9% годовых устанавливается после своевременной оплаты 6 ежемесячных платежей); 49,9% годовых на иные операции, включая снятие наличных в салонах "Связной", 59,9% годовых на иные операции, включая снятие наличных в партнерской сети
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
6% от суммы задолженности
6% от суммы задолженности
мин. 600 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 69 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- подтверждение дохода не требуется;
- начисление процентов на остаток собственных средств;
- бонусная программа
Минусы
- крупная комиссия за снятие наличных;
- высокая ставка по кредиту;
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- карту можно оформить у партнеров программы
Дата актуализации
08.02.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Молния» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-55-55 — единая справочная служба