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ОТП Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Понятная

Mastercard Gold «Понятная карта» — ОТП Банк
Основные характеристики
  • ставка от 27,5% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Unembossed
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 45 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за пропуск платежа - 20% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 27,5% до 39,9%
27,5% годовых на покупки, 39,9% годовых - по иным операциям в т.ч. по снятию наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы кредитного лимита
мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 68 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное ежегодное обслуживание;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • бесплатное снятие наличных в любых устройствах
Дата актуализации
08.02.2019 16:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Понятная» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба