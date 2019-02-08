Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Unembossed

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Google Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 45 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка;

плата за пропуск платежа - 20% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию Условия кредитования Размер кредитного лимита от 10 000 до 300 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 27,5% годовых на покупки, 39,9% годовых - по иным операциям в т.ч. по снятию наличных от 27,5% до 39,9% Погашение кредита

5% от суммы кредитного лимита мин. 500 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы кредитного лимита Требования и документы Возраст от 21 до 68 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное ежегодное обслуживание;

подтверждение дохода не требуется;

бесплатное снятие наличных в любых устройствах Дата актуализации 08.02.2019 16:30 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.