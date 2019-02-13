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Транскапиталбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Премиальная

Visa Infinite — Транскапиталбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 15 000 ₽
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • для путешествий
  • другое
  1. Программа Золотая миля: начисление бонусных миль (макс. 5 000 миль в месяц) за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать (через TKB-Express) полную стоимость (свыше 5 000 руб.) купленных авиа и ж/д билетов, проживания в отеле, аренды автомобиля из расчета 1 миля = 1 руб.:
  • 3 000 приветственных миль;
  • 2% от любых покупок;
  • 5% стоимости купленных авиа и ж/д билетов на сайте travel.tkbbank.ru;
  • 10% стоимости проживания в отелях, оплаченного на сайте travel.tkbbank.ru;
  • 0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания
  1. Программа лояльности ТКБ.Клуб: начисление бонусных баллов (макс. 5 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 5 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль:
  • 3 000 подарочных баллов;
  • 1,5% от суммы любых покупок;
  • 5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;
  • 0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания

Срок действия баллов не ограничен.

Выпуск и обслуживание
15 000 ₽

со 2-го года: 0 руб. / 15 000 руб. плата не взимается при сумме покупок за предыдущий календарный год свыше 1 000 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по валютным счетам;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис, "Защита покупок", "Продление гарантии", страхование выезжающих за рубеж, карта Priority Pass и посещение VIP-залов аэропортнов - бесплатно;
  • бесплатная дополнительная карта категории Gold;
  • участие в одной из программ лояльности "Золотая миля" (4 790 руб. / 96 долл. / 80 евро в год) или "ТКБ.Клуб" на выбор
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты в рублях;
  • возможна отмена платы за обслуживание со 2-го года при выполнении требований банка;
  • бесплатные получение наличных в любых устройствах и СМС-информирование;
  • бонусная программа
Дата актуализации
13.02.2019 15:29
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 36 городах России
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
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