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бесконтактные платежи (payWave) Бонусы для путешествий

другое Программа Золотая миля: начисление бонусных миль (макс. 5 000 миль в месяц) за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать (через TKB-Express) полную стоимость (свыше 5 000 руб.) купленных авиа и ж/д билетов, проживания в отеле, аренды автомобиля из расчета 1 миля = 1 руб.: 3 000 приветственных миль;

2% от любых покупок;

5% стоимости купленных авиа и ж/д билетов на сайте travel.tkbbank.ru;

10% стоимости проживания в отелях, оплаченного на сайте travel.tkbbank.ru;

0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания Программа лояльности ТКБ.Клуб: начисление бонусных баллов (макс. 5 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 5 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль: 3 000 подарочных баллов;

1,5% от суммы любых покупок;

5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;

0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания Срок действия баллов не ограничен. Выпуск и обслуживание 15 000 ₽ со 2-го года: 0 руб. / 15 000 руб. плата не взимается при сумме покупок за предыдущий календарный год свыше 1 000 000 руб. Выпуск и обслуживание 300 $ со 2-го года: 0 долл. / 300 долл. плата не взимается при сумме покупок за предыдущий календарный год свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 250 € со 2-го года: 0 евро / 250 евро плата не взимается при сумме покупок за предыдущий календарный год свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 8 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: 6 700 евро в день, до 40 000 евро в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по валютным счетам;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

СМС-информирование, консьерж-сервис, "Защита покупок", "Продление гарантии", страхование выезжающих за рубеж, карта Priority Pass и посещение VIP-залов аэропортнов - бесплатно;

бесплатная дополнительная карта категории Gold;

участие в одной из программ лояльности "Золотая миля" (4 790 руб. / 96 долл. / 80 евро в год) или "ТКБ.Клуб" на выбор Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты в рублях;

возможна отмена платы за обслуживание со 2-го года при выполнении требований банка;

бесплатные получение наличных в любых устройствах и СМС-информирование;

бонусная программа Дата актуализации 13.02.2019 15:29 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.