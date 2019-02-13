Транскапиталбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Премиальная
Visa Infinite — Транскапиталбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 15 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 300 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 250 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Infinite
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- для путешествий
- другое
- Программа Золотая миля: начисление бонусных миль (макс. 5 000 миль в месяц) за покупки по карте, которыми в дальнейшем можно компенсировать (через TKB-Express) полную стоимость (свыше 5 000 руб.) купленных авиа и ж/д билетов, проживания в отеле, аренды автомобиля из расчета 1 миля = 1 руб.:
- 3 000 приветственных миль;
- 2% от любых покупок;
- 5% стоимости купленных авиа и ж/д билетов на сайте travel.tkbbank.ru;
- 10% стоимости проживания в отелях, оплаченного на сайте travel.tkbbank.ru;
- 0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания
- Программа лояльности ТКБ.Клуб: начисление бонусных баллов (макс. 5 000 баллов в месяц) за операции оплаты товаров и услуг, которые в дальнейшем можно потратить на компенсацию полной стоимости покупок (свыше 5 000 руб.), совершенных ранее по счету карты через систему TKB-Express из расчета 1 балл = 1 рубль:
- 3 000 подарочных баллов;
- 1,5% от суммы любых покупок;
- 5% за операции в 3-х категориях повышенного вознаграждения, устанавливаемых банком ежеквартально;
- 0,5% за покупки в бакалейных магазинах и супермаркетах, при оплате почтовых и коммунальных услуг, госпошлин, штрафов и налогов, при расчетах в точках быстрого питания
Срок действия баллов не ограничен.
Выпуск и обслуживание
15 000 ₽
со 2-го года: 0 руб. / 15 000 руб. плата не взимается при сумме покупок за предыдущий календарный год свыше 1 000 000 руб.
Выпуск и обслуживание
300 $
со 2-го года: 0 долл. / 300 долл. плата не взимается при сумме покупок за предыдущий календарный год свыше 1 000 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
250 €
со 2-го года: 0 евро / 250 евро плата не взимается при сумме покупок за предыдущий календарный год свыше 1 000 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 8 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: 6 700 евро в день, до 40 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по валютным счетам;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование, консьерж-сервис, "Защита покупок", "Продление гарантии", страхование выезжающих за рубеж, карта Priority Pass и посещение VIP-залов аэропортнов - бесплатно;
- бесплатная дополнительная карта категории Gold;
- участие в одной из программ лояльности "Золотая миля" (4 790 руб. / 96 долл. / 80 евро в год) или "ТКБ.Клуб" на выбор
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты в рублях;
- возможна отмена платы за обслуживание со 2-го года при выполнении требований банка;
- бесплатные получение наличных в любых устройствах и СМС-информирование;
- бонусная программа
Дата актуализации
13.02.2019 15:29
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 36 городах России
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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