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Дебетовая Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 800 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 75 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 75 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,2%
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
Выпуск и обслуживание
1 800 ₽
Первоначальный взнос: 12 000 руб.
Выпуск и обслуживание
75 $
Первоначальный взнос: 500 долл.
Выпуск и обслуживание
75 €
Первоначальный взнос: 500 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка1% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,1% мин. 200 руб. - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки;
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка1% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,1% мин. 6 долл. - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка1% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,1% мин. 6 евро - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+0,5%;
- плата за возникший овердрафт - 34% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
- требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
22.01.2019 15:01
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
- Адрес
- 173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Великий Новгород
- Телефоны
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(8162) 50-11-01