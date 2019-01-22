Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,2% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% Выпуск и обслуживание 1 800 ₽ Первоначальный взнос: 12 000 руб. Выпуск и обслуживание 75 $ Первоначальный взнос: 500 долл. Выпуск и обслуживание 75 € Первоначальный взнос: 500 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка1% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,1% мин. 200 руб. - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в сутки; Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка1% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,1% мин. 6 долл. - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка1% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,1% мин. 6 евро - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в сутки Дополнительная информация конвертация - по курсу ЦБ РФ+0,5%;

плата за возникший овердрафт - 34% годовых;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;

требуется первоначальный взнос Дата актуализации 22.01.2019 15:01 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.