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Дебетовая Gold

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 800 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,2%
Выпуск и обслуживание
1 800 ₽
Первоначальный взнос: 12 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5% - в банкоматах ВТБ, Почта Банка1% - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,1% мин. 200 руб. - до 3 000 000 руб.;7% - свыше 3 000 000 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки;
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+0,5%;
  • плата за возникший овердрафт - 34% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • требуется первоначальный взнос
Дата актуализации
22.01.2019 15:01
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Адрес
173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
Отделения и банкоматы
в вашем городе Великий Новгород
Отделения 3
Банкоматы 7
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Телефоны
(8162) 50-11-01