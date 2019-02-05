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QIWI Visa Virtual
Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальная карта» — Киви Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 0 $
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 0 €
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
- 2,5% от суммы номинала, мин. 25 руб. (за пополнение)
Выпуск и обслуживание
0 $
2,5% от суммы номинала, мин. 1 долл. (за пополнение)
Выпуск и обслуживание
0 €
3% от суммы номинала, мин. 3 евро (за пополнение)
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
расходный лимит: до 600 долл. в месяц, до 1 000 долл. за весь период действия карты
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
расходный лимит: до 555 евро в месяц, до 975 евро за весь период действия карты
Дополнительная информация
- виртуальная карта, которая выпускается сервисом Visa QIWI Wallet и может быть пополнена с любого счета, баланса мобильного телефона или с привязанной банковской карты;
- клиент может открыть несколько карт одновременно и пополнять их неограниченное количество раз (за пополнение взимается комиссия 2,5%);
- срок действия карты - 2 месяца;
- номинал карты - от 300 руб. / 10 долл. / 10 евро до 15 000 руб. / 220 долл. / 210 евро;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
- карта для оплаты товаров и услуг через Интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 12:00
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «QIWI Visa Virtual» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Киви Банк»
- Адрес
- 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
- Сайт
- qiwi.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-62-25 — единая справочная служба