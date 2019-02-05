Обслуживание карты Тип карты Visa Virtual (Virtuon) Выпуск и обслуживание 0 ₽ 2,5% от суммы номинала, мин. 25 руб. (за пополнение) Выпуск и обслуживание 0 $ 2,5% от суммы номинала, мин. 1 долл. (за пополнение) Выпуск и обслуживание 0 € 3% от суммы номинала, мин. 3 евро (за пополнение) Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям расходный лимит: до 600 долл. в месяц, до 1 000 долл. за весь период действия карты Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям расходный лимит: до 555 евро в месяц, до 975 евро за весь период действия карты Дополнительная информация виртуальная карта, которая выпускается сервисом Visa QIWI Wallet и может быть пополнена с любого счета, баланса мобильного телефона или с привязанной банковской карты;

клиент может открыть несколько карт одновременно и пополнять их неограниченное количество раз (за пополнение взимается комиссия 2,5%);

срок действия карты - 2 месяца;

номинал карты - от 300 руб. / 10 долл. / 10 евро до 15 000 руб. / 220 долл. / 210 евро;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая плата за СМС-информирование Особые ограничения карта для оплаты товаров и услуг через Интернет, снятие наличных не предусмотрено Дата актуализации 05.02.2019 12:00 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.