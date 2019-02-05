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Киви Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

QIWI Visa Virtual

Visa Virtual (Virtuon) «Виртуальная карта» — Киви Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Virtual (Virtuon)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
  • 2,5% от суммы номинала, мин. 25 руб. (за пополнение)
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • виртуальная карта, которая выпускается сервисом Visa QIWI Wallet и может быть пополнена с любого счета, баланса мобильного телефона или с привязанной банковской карты;
  • клиент может открыть несколько карт одновременно и пополнять их неограниченное количество раз (за пополнение взимается комиссия 2,5%);
  • срок действия карты - 2 месяца;
  • номинал карты - от 300 руб. / 10 долл. / 10 евро до 15 000 руб. / 220 долл. / 210 евро;
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта для оплаты товаров и услуг через Интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
05.02.2019 12:00
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «QIWI Visa Virtual» в 3 городах России
9 445
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Справочная информация
АО «Киви Банк»
Адрес
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Сайт
qiwi.com
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Телефоны
8 800 200-62-25 — единая справочная служба