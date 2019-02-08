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Дебетовая Infinite

Visa Infinite — Международный Коммерческий Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 25 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
25 000 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Первоначальный взнос: 150 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%, мин. 30 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 30 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 250 руб. (0,5%, мин. 30 руб. в банкоматах банка Зенит и его партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 250 руб. (0,5%, мин. 30 руб. в ПВН банка Зенит и его партнеров)

Лимиты по операциям
установка индивидуальных расходных лимитов - бесплатно
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • карта Priority Pass, консьерж-сервис, страховой полис для выезжающих за рубеж, медицинская помощь за рубежом, юридическая поддержка в стране пребывания - бесплатно;
  • комиссия за каждое посещение владельцем карты Vip-залов - 25 долл., его гостем - 27 долл.;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1 долл.;
  • пени за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров;
  • бесплатное предоставление карты PriorityPass
Минусы
  • требуется первоначальный взнос;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
08.02.2019 12:20
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Infinite» в 1 городе России
1 263
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Справочная информация
ПАО «Международный коммерческий банк»
Адрес
115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
Сайт
www.mcombank.ru
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Телефоны
(495) 748-53-53