Вход
Поиск

Сберегательный Плюс

Фора-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
444
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 92 дня 182 дня 274 дня 1 год 540 дней
от 5 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 1 3 4 4,5 5 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • срок хранения вклада
2 000 рублей; в течение первых 92 дней срока вклада; только для вкладов сроком от 182 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 13:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный Плюс» в 19 городах России
39 371
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 39 Банкоматы 29 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Комфортный 6 2 000 000 ₽ Посмотреть
Выигрываем вместе 5,75 5 000 ₽ Посмотреть
Фора - Пенсионный 5,3 2 000 ₽ Посмотреть
Удачный выбор Плюс 5 50 000 ₽ Посмотреть
Валютный капитал 1 300 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще