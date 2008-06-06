Вход
Поиск

Готовое жилье

Альфа-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1/1 п. п. к ставке при отказе от личного/титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • крупная сумма кредита;
  • наличие скидки к ставке при выходе на сделку в течение 30 дней с момента первого одобрения;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • предоставляется иностранцам;
  • подача заявки и документов - онлайн
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 103 городах России
47
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 146 Банкоматы 314 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 788-88-78
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58
Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 146
Банкоматы 314
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще