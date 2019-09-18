Около 9 тыс. россиян являются потенциальными жертвами мошеннических схем, связанных с возвратным лизингом автомобилей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Возвратный лизинг — схема кредитования под залог автомобиля. После многочисленных коллективных жалоб в госорганы на введение в заблуждение при оформлении договоров возвратного лизинга Генеральная прокуратура при участии Росфинмониторинга и Банка России должна до 1 октября 2019 года проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц и при необходимости подготовить предложения по повышению уровня правовой защищенности граждан.

«Сотни граждан уже пострадали, а потенциально жертв такого мошенничества около девяти тысяч человек. Получается, что эти люди могут по такой схеме лишиться своих собственных автомобилей», — сказала она.

По словам Лазаревой, в ОНФ приходит много жалоб на подобный вид мошенничества.