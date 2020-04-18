Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Локо-Банк предлагает посетителям Банки.ру специальный вклад «Все предусмотрено» с накопительным страхованием жизни. Для размещения средств под повышенную ставку нужно получить промокод. Особые условия действуют до 30 апреля. Минимальная сумма собственно вклада — 140 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей. Минимальная сумма вложения в НСЖ — 60 тыс. рублей.

Банк «Солидарность» повысил ставку по вкладу «Антикризисный». Доходность депозита составит 6,5% годовых (вместо 6,1%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 181 день. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Банк «Александровский» ввел новый вклад — «Черника 2020». Депозит открывается на сумму от 30 тыс. рублей на три или шесть месяцев. Процентные ставки составляют 6,1% и 6,3% соответственно. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Оформить вклад можно в период с 13 апреля по 1 июля.

Банк «Санкт-Петербург» предлагает разместить денежные средства во вклад «Белые ночи online». Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей или 500 долларов. Сроки размещения денежных средств в рублях — шесть месяцев, один, полтора и три года, в долларах — шесть месяцев, год и полтора года. Доходность вложения в рублях составляет 5,5—6,2%, в долларах — 0,7—1,2% годовых.

Инвестторгбанк поднял ставки по вкладам. Сроки депозита «ИТБ. Максимальный» теперь составляют 181 и 370 дней, доходность равна 6,5% и 6,6% годовых соответственно (ранее сроки составляли 181 и 450 дней, доходность — 6,5%). «ИТБ. Пополняемый» (на 181, 540, 900 дней) открывается под 5,75—6,1% годовых (прежде — под 5,5—5,85%), а «ИТБ. Управляемый» (на 540 дней) — под 5,8% годовых (вместо 5,5%).

Московский Индустриальный Банк ввел вклад «Победная весна». Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей. Для срока вклада от 60 до 90 дней процентная ставка устанавливается в размере 5,4%, от 91 до 180 дней — 5,2% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Локо-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру специальные условия по вкладу «Получай проценты». Срок вклада — 400 дней. Доходность составит 6,5% годовых при сумме вложения от 50 тыс. рублей и 6,7% — от 800 тыс. Для оформления депозита с указанной доходностью нужно получить промокод. Максимальная сумма вклада — 5 млн рублей.

ББР Банк улучшил условия по вкладу «2020». Увеличены ставки на 0,25—0,75 процентного пункта при размещении денежных средств на 200, 500 и 700 дней. Кроме того, введены новые сроки привлечения — 70 и 100 дней. Минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. рублей. Доходность вложения теперь составляет 5,75—7% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

СДМ-Банк предлагает вклад «Домашний». Срок депозита составляет 181 день. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Доходность равна 5,6—6% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов производится в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Банк «Русский Стандарт» уменьшил ставку по вкладу «Русский Стандарт — Весенний доход» на 0,25 п. п. Доходность депозита составит 6,25% годовых. Минимальная сумма вклада при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей. Срок размещения — 181 день. Дополнительные взносы можно вносить в течение первых 30 дней. Расходные операции не допускаются.

Хоум Кредит Банк поднял ставки по трем рублевым вкладам. Доходность депозита «12 месяцев Плюс» составит 5,7% (вместо 5,2%), а вклада «18 месяцев Плюс» — 6,1% годовых (прежде — 5,6%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока. «Кабинет Плюс» (от 1,5 млн рублей на 12 месяцев) открывается под 5,9% годовых (ранее — под 5,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

Уральский Банк Реконструкции и Развития поднял ставки по всем своим рублевым вкладам. Величина повышения составила от 0,25 до 0,5 п. п. в зависимости от вида вклада и срока его действия. Например, по четырехмесячному вкладу «Хорошее начало» ставки в первые два месяца составляют 6% годовых, за третий месяц — 6,5%, за четвертый — 7,5% годовых (общая доходность равна 6,5% годовых).

Банк «Веста» повысил ставки по рублевым вкладам на 0,25 п. п. Теперь «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) открывается под 6% годовых. «Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на один год) можно разместить под 4,75—5,5%, а «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) — под 4,25—5,4% годовых.

Абсолют Банк запустил акцию «Абсолютная высота». Ставка по рублевому вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения сроком на 181 день увеличится до 6,4% годовых. Акция продлится до 15 мая. Ранее максимальная ставка по депозиту «Абсолютный максимум+» без опции пополнения сроком на 181 день составляла 5,55% годовых при удаленном открытии счета.