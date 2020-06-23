• Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Об этом он объявил во время видеообращения к россиянам. Глава государства рекомендовал расширить условия льготной ипотеки, регистрировать самозанятых с 16 лет и заявил, что россияне в июле получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Президент России также поручил вернуть безработицу на докризисный уровень в 2021 году и упростить налоговый режим для резидентов с бизнесом за границей.

• Мобильные операторы рассчитывают, что смогут использовать собственные биометрические технологии для удаленного подключения абонентов при продаже сим-карт через Интернет, если будет принят законопроект Минэкономики о дистанционном взаимодействии граждан и организаций, говорят представители МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона». По словам юристов, вместе с принятием проекта законодателю следует предоставить гражданам эффективные способы защиты своих прав, в противном случае есть риск утечек биометрических данных.

• Скорректированный Минэкономразвития прогноз социально-экономического развития России до 2023 года вновь не устроил Минфин. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники. По их словам, правительство предварительно утвердило прогноз ведомства без обсуждения, хотя такая процедура положена по регламенту. Информацию подтвердили два федеральных чиновника. Было принято решение не включать рассмотрение документа в повестку заседания, поскольку у Минфина остались категорические претензии к оценкам Минэкономразвития, несмотря на корректировки. Так, разногласия вызвали прогнозы номинального объема ВВП на 2021 год. Разница между старой и новой оценками — менее 2%.

• Крупные банки зафиксировали рост активности мошенников, которые создают сайты, имитирующие официальные ресурсы кредитных организаций, говорят представители ВТБ и Альфа-Банка. Так, ВТБ в июне получил несколько десятков жалоб от клиентов, которые после запроса в поисковике личного кабинета банка видели в выдаче, помимо официальной страницы, и фейковые ресурсы, сообщил представитель кредитной организации. Альфа-Банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях. По словам представителя банка, самый частый сценарий — обещание материальной помощи и выманивание платежных данных у клиента.