Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Подключение Apple Pay к карте Банка ДОМ.РФ стало возможно в мобильном приложении кредитной организации. Для подключения сервиса в приложении необходимо в параметрах выбранной карты нажать на значок электронного кошелька и подтвердить подключение банковской карты к устройствам на iOS, с помощью которых клиент планирует совершать бесконтактные покупки.

Банк «Зенит» запустил в мобильном приложении «Зенит Онлайн» доставку push-уведомлений. Клиенты могут посмотреть историю сообщений или изменить настройки их получения в разделе «Еще», выбрав пункт «Уведомления». Для удобства сделана автоматическая подстановка кодов из push-уведомлений при подтверждении операций в приложении. Если недоступен Интернет, будут направляться СМС.

Банк «Агропромкредит», Кузнецкбизнесбанк, Саровбизнесбанк и банк «Уралсиб» предоставили клиентам возможность мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений группы компаний «Центр Финансовых Технологий». Для информационного обмена с СБП используется облачная платформа «Золотой короны».

В мобильном приложении Фора-Банка стали доступны денежные переводы Contact. Список стран, куда можно отправить перевод, — Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, а также можно отправлять переводы по России.

Клиенты Сбербанка теперь могут бесплатно зарегистрировать свой бизнес — ИП или ООО с единственным учредителем — в офисах кредитной организации за один визит. При регистрации бизнеса в отделении банка клиенту потребуются российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой iOS или Android и учетная запись в «Сбербанке Онлайн».