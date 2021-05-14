🔹 Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам: это ссуды на срок до года или свыше 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом. Законопроект разработан ЦБ по поручению президента. Предполагаемый срок вступления большинства поправок в силу — 1 января 2022 года.

🔹 В последнее время усилился тренд добровольной сдачи банковских лицензий «уставшими собственниками», рассказала первый заместитель генерального директора «Эксперт РА» Марина Чекурова. По словам эксперта, они уже не могут поддерживать нормативы достаточности капитала за счет прибыли. Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский рассказал о важности сохранения небольших банков. По его словам, не стоит забывать, что региональные кредитные организации поддерживают конкурентную среду, необходимую для обеспечения высокого уровня банковского обслуживания.



🔹 В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. По мнению депутата Ивана Сухарева, обеспечение данными средствами особенно актуально для граждан пенсионного возраста, которые, с одной стороны, наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях, с другой стороны, могут быть финансово стеснены в вопросе регулярного приобретения средств индивидуальной защиты.

🔹 Участники платежного рынка предлагают ЦБ изменить его регулирование. Речь идет о создании для этого специального института, который в отличие от Банка России сам бы не владел платежной инфраструктурой. В частности, эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов представили доклад, посвященный развитию платежного рынка. В нем выделено два основных положения: создание платежных институтов, которые получат функции платежных агентов в расширенном виде, и отдельного регулятора для платежного рынка.

