🔹Президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку на год. Резко сворачивать программу нельзя; она должна быть продлена на один год, до 1 июля 2022 года, сказал президент. Кроме того, президент анонсировал новые меры поддержки бизнеса.

🔹 Банк России отозвал лицензию у РФИ Банка. Как поясняют в пресс-службе ЦБ, «деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами».

🔹 Минфин рассматривает несколько вариантов, как сделать так, чтобы бизнес меньше выводил прибыль в офшоры, а больше инвестировал внутри страны. Один из рассматриваемых вариантов предполагает увеличение налога на прибыль с 20% до 25—30% для тех, кто злоупотребляет выводом средств за рубеж. Но повышения налога для всех не будет.

🔹 Банк России запретил ИК «КьюБиЭф» проводить операции. Как поясняет регулятор, основанием для принятия решения стало совершение компанией при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действий, создающих угрозу правам и законным интересам инвесторов — ее клиентов.



🔹 В АСВ допустили увеличение страхового лимита по вкладам после возврата агентством кредита ЦБ. На данный момент АСВ страхует депозиты на сумму 1,4 млн рублей в одном банке.

🔹 Росфинмониторинг получит контроль над денежными переводами из ряда стран. Предполагается, что под обязательный контроль попадет перевод денег из определенных стран физическим и юридическим лицам (за исключением кредитной организации), а также иностранным организациям без образования юрлица. Перечень таких стран должен утвердить уполномоченный орган. Вступление этой поправки в силу запланировано на 1 октября.

🔹 Идет третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Эксперт третьего раунда инвестшоу Максим Шеин из «БКС Мир инвестиций» берет власть в свои руки, а проигравший молодеет на 30 лет прямо в эфире.