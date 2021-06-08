🔹 Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал «выстраданным» решение о продлении программы льготной ипотеки, которое было принято президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра, сейчас ипотека «очень хорошо идет».

🔹 Финомбудсмен вынес прецедентное решение по спору о списании средств со счета клиента банка. Финансовый уполномоченный впервые удовлетворил требования потребителя финансовых услуг, который обратился по поводу неправомерного списания денежных средств с его банковского счета.

🔹 Власти подготовили поправки к законодательству, которые обяжут российские банки информировать финансовую разведку и ЦБ о запросах госорганов из «недружественных стран». Законопроект разработал Минфин, он обсуждался и был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

🔹 Агентство по страхованию вкладов оценивает найденное имущество банкиров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус в 100 млн долларов. АСВ наняло инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-Групп») для поиска и взыскания активов Маркус и Беджамова за рубежом в 2019 году, теперь агентство впервые оценило найденные активы бывших банкиров.

🔹 В розничном бизнесе Ситибанка, который объявил о сворачивании этого направления в России, заинтересованы по меньшей мере Альфа-Банк и Тинькофф Банк. Конкретное решение о покупке они будут принимать, исходя из условий продажи портфеля.

🔹 Фонд национального благосостояния в течение месяца полностью откажется от доллара, доля которого составляла 35% в структуре активов ФНБ, что может вызвать резкий рост спроса на золото. Для пополнения ФНБ драгоценным металлом нужно будет купить десятки миллионов тройских унций, или тысячи тонн, большая часть золота уже была закуплена.

