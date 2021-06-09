🔹 Банк России оценил майское укрепление рубля. Он укрепился к доллару, евро и более широкой корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки.



🔹ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка. Как поясняет ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал). Агентство по страхованию вкладов не позднее 23 июня начнет выплату страхового возмещения вкладчикам, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 16 июня.

🔹 В России предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. На реализацию инициативы потребуется ежегодно около 18 трлн рублей. В экспертном сообществе указывают на то, что России не хватит средств на реализацию проекта.



🔹 Банк России в июне снова повысит ключевую ставку, считают опрошенные Банки.ру экономисты. Большинство экспертов склоняются к тому, что очередное повышение произойдет шагом 50 базисных пунктов до 5,5%. Основными драйверами повышения ставки называют высокий уровень инфляции и относительно быстрое восстановление экономической активности в России и мире.

🔹 МТС Банк предлагает новым клиентам оформить вклад «Точка роста» на Банки.ру на спецусловиях. В зависимости от срока вклада процентные ставки при ежемесячной выплате процентов составляют от 5,1% до 5,78%.



🔹 Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через портал госуслуг. На сайте появится дополнительный сервис — согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки, отдельных заявлений подавать не потребуется.

🔹 ВТБ намерен запустить рассрочку через VK Pay. Запуск пилотного проекта намечен на осень. В ВТБ рассчитывают за счет проекта расширить клиентскую базу. Ежемесячный объем аудитории VK Pay оценивается в 17 млн человек, у банка свыше 14 млн розничных клиентов. Стратегическая задача — удвоить их число к 2030 году.

