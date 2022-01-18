18 января. Главное за минуту

🔹 Мишустин призвал компании перевести персонал на «удаленку», где это не мешает трудовому процессу. Он напомнил, что новый штамм коронавируса «омикрон» «стремительно распространяется по всему миру» и, как демонстрирует опыт других государств, «отличается повышенной заразностью». Мэр Москвы Сергей Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве до 1 апреля. Больничные на фоне роста заболеваемости ковидом будут оформляться и, возможно, закрываться заочно.

🔹 Эксперты прогнозируют рекордный за пять лет рост объемов вкладов. Сбережения россиян на срочных рублевых вкладах в 2022 году могут вырасти на 1,4 трлн рублей. По оценкам экспертов, рекордный прирост срочных рублевых вкладов в этом году могут обеспечить сразу несколько факторов: общий рост ставок на рынке, девалютизация сбережений, возврат в банки наличности, а также рост зарплат и индексация пенсий.

🔹 Опрос: рубль теряет позиции в качестве средства для хранения сбережений. Хранить накопления в отечественной валюте считает допустимым минимальное с 2014 года количество россиян, показал январский опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Одновременно доллар и евро наращивают позиции в качестве средства для накоплений.



🔹 Россияне в 2021 году потратили на лекарства от ковида свыше 64 млрд рублей. Больше всего на покупку препаратов в аптеках потратили жители Москвы и Московской области (по 5 млрд рублей), а также Краснодарского края (3 млрд).

🔹 Часть госуслуг может стать доступна онлайн только по биометрии. «Коммерсант» сообщил о заключении контракта между Минцифры и «Ростелекомом» на интеграцию сайта госуслуг с государственной биометрической системой. По данным издания, в результате модернизации на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение граждане смогут сдавать образцы лица и голоса. Минцифры сообщило, что биометрия расширит возможности пользователей госуслуг, но не ограничит существующие сервисы.