Причины снять деньги с вклада, что будет после подъема ключевой ставки. Новое о вкладах за неделю

🔸 ПСБ запустил вклад со ставкой 30% годовых.
🔸 Вкладчикам ответили, на какой срок лучше сейчас открывать депозит.
🔸 Состоятельные россияне нашли альтернативу депозитам.
🔸 В ПСБ назвали две причины снять деньги с вклада раньше срока.
🔸 ЦБ снова поднимет ключевую ставку в декабре: что будет с вкладами.
🔸 Максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков взлетела до нового рекорда.
🔸 В Почта Банке объяснили, когда стоит досрочно снять деньги с вклада.
🔸 Вкладчикам раскрыли тактику с «перекладыванием» накопительных счетов.
Самые прибыльные* вклады на три месяца
Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «МТС Вклад», МТС Банк
- «В плюсе с Привилегиями "Плюс"», Газпромбанк
- «Доход», Уралсиб
- «ВТБ вклад», ВТБ
* Условия по вкладам актуальны на 2 ноября 2024 года.