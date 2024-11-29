Когда доллар будет по 120 рублей, куда вкладчики перекладывают деньги. Главное за день

🔹 Банк России на ближайшем заседании 20 декабря может поднять ключевую ставку до 25%. Такой прогноз дала РБК главный аналитик Альфа-Банка Наталия Орлова.

🔹 Опытные вкладчики перекладывают деньги из банка в банк на накопительные счета по приветственной ставке, чтобы получить доход выше, — такая тактика может работать и с вкладами.

🔹 Выход доллара к историческим максимумам у 120 рублей маловероятен, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

🔹 С начала года объем неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья вырос в 1,4 раза, приблизившись к 8 млрд рублей.

🔹 Клиенты Сбербанка с 30 ноября смогут получать высокую ставку по накопительным счетам не только в первые три месяца, однако для этого нужно будет выполнить несколько условий.

🔹 Мошенники стали убеждать пользователей WhatsApp установить вредоносный вирус, из-за которого можно потерять все деньги.

🔹 Больших сомнений в том, что курс доллара вернется к максимумам марта 2022 года в районе 121 рубля, нет — все дело только в сроках, заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в комментарии для Банки.ру.