Повышенной пенсии на жизнь не хватит, Набиуллиной предложили снизить ключевую ставку. Главное за день

🔹 Россияне рассказали, на что потратят деньги с депозитов.

🔹 В 2024 году выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам превысят рекордные 7 трлн рублей.

🔹 Россияне сейчас хранят в наличной форме примерно 15,9 трлн рублей и около 94 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте.

🔹 Спрос на ипотеку в 2025 году продолжит сокращаться, прогнозирует ВТБ.

🔹 Набиуллина ответила на предложение начать снижать ключевую ставку.

🔹 Спрос на вторичном рынке недвижимости вырос до уровня ноября прошлого года, а число авансов и сделок второй месяц подряд оказывается всего на 10% ниже, чем в 2023 году.

🔹Эксперты отмечают, что запланированной индексации пенсий недостаточно, так как реальные расходы на товары и услуги растут гораздо быстрее.