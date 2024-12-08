Когда ждать доллар по 200, сколько будет укрепляться рубль. Главное о валюте за неделю

🔶 Россиянам назвали сроки, когда ждать доллар по 200 рублей.
🔶 Костин спрогнозировал, сколько будет стоить доллар.
🔶 Аналитик спрогнозировала, сколько еще продлится укрепление рубля.
🔶 Силуанов ответил, когда курс рубля будет «в порядке».
🔶 В Совкомбанке назвали условия для возвращения доллара к 60 рублям.
🔶 Аналитики назвали главные последствия резкого ослабления рубля.
🔶 Греф назвал равновесный курс и призвал продавать доллары.
А для тех, кто предпочитает сберегать в рублях, банки предлагают выгодные ставки по депозитам.
Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев
Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «Свой вклад», Россельхозбанк
- «Добро пожаловать», Почта Банк
- «МТС Вклад», МТС Банк