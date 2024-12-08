Назван средний платеж по автокредиту, ВТБ не будет давать деньги россиянам. Главное о кредитах за неделю

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Предложения банков по потребительским кредитам:

Ключевой параметр, на который смотрят банки при одобрении кредита, — это показатель долговой нагрузки заемщика, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В целях предупреждения возможного отказа перед обращением за кредитом можно привлечь платежеспособного созаемщика, уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок кредита. Также вероятность одобрения кредита будет выше, если заемщик может подтвердить свой доход выпиской из СФР, получить которую можно на «Госуслугах», отмечает эксперт.