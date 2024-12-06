Падение доллара и евро, ставки по вкладам установили рекорд. Главное за день

🔹 Курс доллара выше 200 рублей могут спровоцировать более жесткие санкции, обвал цен на нефть и ухудшение взаимоотношений с Китаем, заявил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

🔹 Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, быть не должно, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

🔹 В следующем году физлица получат порядка 1,5 млн автокредитов, что будет на 10% ниже итогов 2024 года, прогнозируют в ВТБ.

🔹 На сегодняшний день равновесный курс доллара составляет 100–105 рублей, считает глава Сбербанка Герман Греф.

🔹 На Банки.ру появилась подборка накопительных счетов с приветственными ставками не ниже 24% годовых.

🔹 Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третью декаду ноября взлетела до уровня 21,98%.

🔹 Рубль совершил уверенный рывок вверх к американской и европейской валютам, укрепившись на 3,96 и 3,48 рубля соответственно.