Почему у россиян отказываются принимать старые доллары, в чем опасность новогодних вкладов. Главное за день

🔹 Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев объяснил, почему банки отказывают в приеме долларов старого образца людям по всему миру, в том числе россиянам. По его словам, так финансовые организации пытаются обезопасить себя с точки зрения долгосрочных денег.

🔹 Экономист Игорь Балынин назвал справедливую ставку по потребительскому кредиту в 2025 году — 20–22% годовых. Она будет по-прежнему зависеть от уровня ключевой ставки, установленного Центробанком.

🔹 В декабре 2024 года российские пенсионеры получат выплаты в двойном размере, сообщила юрист Елена Кузнецова. Это связано с продолжительностью новогодних праздников.

🔹 Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка в России начнет снижаться не ранее конца 2025 года. Такой сценарий возможен при условии, что ЦБ зафиксирует снижение инфляции в стране.

🔹 Финансист Лазарь Бадалов предупредил россиян о том, что новогодние предложения банков по вкладам могут оказаться не такими выгодными, какими они выглядят на первый взгляд. Под видом акций могут скрываться обычные комбинированные вклады или депозиты с плавающими ставками.

Самые прибыльные* вклады на три месяца

Вкладчики продолжают предъявлять повышенный спрос на трехмесячные вклады. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила порядка 32%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 трехмесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 2 ноября 2024 года.