ВТБ купил Почта Банк, РЖД возобновляют рейсы еще в две страны. Главное за день

🔹 В России участились случаи так называемого «ипотечного донорства», когда человек, не соответствующий требованиям для получения льготного кредита, обращается к родственникам или знакомым с детьми и просит их выступить в роли созаемщиков по семейной программе.

🔹 РЖД с 15 декабря возобновляют регулярные пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР, прерванные с началом пандемии.

🔹 В III квартале 2024 года ЦБ зафиксировал рост активности мошенников. Всего россияне лишились из-за злоумышленников рекордных 9,3 млрд рублей.

🔹 Социальные пенсии в 2025 году будут проиндексированы на 14,75%.

🔹 Клиенты Т-Банка с кредитами наличными могут быть переведены на обслуживание в Уралсиб.

🔹 На Банки.ру появился топ-10 накопительных счетов, составленный по предложениям 30 банков, размещенным на нашем сайте.

🔹 Снижение ключевой ставки в текущих условиях приведет к тотальному росту цен, убеждены в ЦБ.

🔹 ВТБ купил Почта Банк у Почты России за 36 млрд рублей, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.