ВТБ купил Почта Банк, РЖД возобновляют рейсы еще в две страны. Главное за день

🔹 В России участились случаи так называемого «ипотечного донорства», когда человек, не соответствующий требованиям для получения льготного кредита, обращается к родственникам или знакомым с детьми и просит их выступить в роли созаемщиков по семейной программе.
🔹 РЖД с 15 декабря возобновляют регулярные пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР, прерванные с началом пандемии.
🔹 В III квартале 2024 года ЦБ зафиксировал рост активности мошенников. Всего россияне лишились из-за злоумышленников рекордных 9,3 млрд рублей.
🔹 Социальные пенсии в 2025 году будут проиндексированы на 14,75%.
🔹 Клиенты Т-Банка с кредитами наличными могут быть переведены на обслуживание в Уралсиб.
🔹 На Банки.ру появился топ-10 накопительных счетов, составленный по предложениям 30 банков, размещенным на нашем сайте.
🔹 Снижение ключевой ставки в текущих условиях приведет к тотальному росту цен, убеждены в ЦБ.
🔹 ВТБ купил Почта Банк у Почты России за 36 млрд рублей, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.