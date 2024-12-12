Кэшбэк выходного дня от ВТБ, кому не надо платить налог по вкладу. Главное за день

🔹 ВТБ запускает кэшбэк выходного дня — с 13 декабря пользователи подписки «ВТБ Плюс» смогут выбрать дополнительную категорию, которая будет действовать в выходные, сообщила пресс-служба кредитной организации.

🔹 2 декабря закончился период уплаты налога на доходы по вкладам за 2023 год — сделать это нужно, даже если уведомление не пришло. Налогом облагается только сумма, которая превышает лимит, — в 2023 году это 150 тысяч рублей.

🔹 В текущем цикле повышения ключевой ставки показатель может дойти до 25% с учетом развития ситуации по инфляции и инфляционным ожиданиям, сообщил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в комментарии для Банки.ру.

🔹 Средняя запрошенная сумма автокредита на Банки.ру в январе — ноябре 2024 года составила 1,03 млн рублей. Средний срок — пять лет и десять месяцев. По средней ставке по автокредитам в нашей базе — 27% годовых — потенциальному заемщику придется платить 29,4 тысячи рублей в месяц.

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🔹 Минфин изменил механизм предоставления субсидий банкам по семейной ипотеке и увеличил общую сумму лимита с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей, чтобы избежать приостановок действия программы.

🔹 Средняя зарплата IT-специалистов в России сейчас составляет 185 тысяч рублей, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. За четыре года количество сотрудников IT-компаний, по словам Шадаева, увеличилось на 50% — сейчас это более 850 тысяч человек.

🔹 Выручка девелоперов строящейся недвижимости элитного и делюкс-сегментов в Москве выросла в 2024 году на 57%: объем сделок с начала года составил 93 млрд рублей против 59 млрд рублей за тот же период 2023 года, рассказали Банки.ру в компании Rariteco.