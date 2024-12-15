Почему падает рубль, сколько денег оптимально хранить в валюте. Главное о валюте за неделю

🔶 Новое пике рубля: что происходит и чего ждать дальше.

🔶 Россиянам назвали оптимальную долю сбережений в валюте.

🔶 Ждет ли курс доллара новый скачок до конца декабря: ответ аналитика.

🔶 В ЦБ ответили, есть ли риски хранения рублевых банкнот дома.

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🔶 Россияне стали чаще покупать валюту онлайн.

🔶 Названы условия для возвращения рубля к уровням 2021 года.

Для тех, кто предпочитает сберегать в рублях, банки предлагают привлекательные проценты по вкладам.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру: