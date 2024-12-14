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Россияне оформляют карту провожающего, кэшбэк выходного дня от ВТБ. Главное о картах за неделю

Дата публикации: 14.12.2024 07:30
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Время прочтения: 1 минута
Россияне оформляют карту провожающего, кэшбэк выходного дня от ВТБ. Главное о картах за неделю
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay.

🔹 Россияне начали активно оформлять карту провожающего.

🔹 Экспобанк запустил премиальные карты Mir Supreme в двух новых дизайнах.

🔹 Номер кредитной или дебетовой карты не является конфиденциальной банковской информацией, однако даже эти данные могут использовать мошенники в неблаговидных целях.

🔹 В Москве стала распространяться схема мошенничества с проездными картами.

🔹 ВТБ запускает кэшбэк выходного дня — с 13 декабря пользователи подписки «ВТБ Плюс» смогут выбрать дополнительную категорию, которая будет действовать в выходные.

🔹 ВТБ предупредил о создании мошенниками виртуальных клонов карт.

 

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