Россияне оформляют карту провожающего, кэшбэк выходного дня от ВТБ. Главное о картах за неделю

🔹 ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты ВТБ Pay.
🔹 Россияне начали активно оформлять карту провожающего.
🔹 Экспобанк запустил премиальные карты Mir Supreme в двух новых дизайнах.
🔹 Номер кредитной или дебетовой карты не является конфиденциальной банковской информацией, однако даже эти данные могут использовать мошенники в неблаговидных целях.
🔹 В Москве стала распространяться схема мошенничества с проездными картами.
🔹 ВТБ запускает кэшбэк выходного дня — с 13 декабря пользователи подписки «ВТБ Плюс» смогут выбрать дополнительную категорию, которая будет действовать в выходные.
🔹 ВТБ предупредил о создании мошенниками виртуальных клонов карт.
МПКАрт 2.0