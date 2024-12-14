Новые штрафы за нарушение ПДД, за сколько теперь можно купить машину. Главные события авторынка за неделю

🔹 В осенний рейтинг самых популярных авто с пробегом на российском рынке попали LADA Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

🔹 Государство, а также некоторые органы местной власти запустили ряд программ, которые стимулируют покупку электромобилей.

🔹 Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил увеличение в полтора раза административных штрафов за превышение установленной скорости движения, проезд на красный свет светофора, нарушение правил пользования ремнем безопасности, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

🔹 В России заработали камеры, которые выявляют водителей без полисов ОСАГО.

🔹 Средняя стоимость нового автомобиля в ноябре 2024 года составила 3,7 млн рублей.

🔹 С 5 по 28 декабря на Банки.ру проходит новая акция. При оформлении каско пользователи получают кэшбэк до 15 000 бонусов.

🔹 Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в ноябре составила 1,47 млн рублей — стоимость увеличилась на 1,4%.